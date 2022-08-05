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Вальдано о Месси: «На какой бы позиции он ни играл, кажется, что он был рожден, чтобы играть именно там. Лео, как и все гении, родился со знанием своего дела»

Хорхе Вальдано высказался об игре Лионеля Месси. «Месси, как и все гении, родился со знанием своего дела, и на какой бы позиции он ни играл – вингера в начале, позже ложной «девятки», а теперь – плеймейкера, – кажется, что он был рожден, чтобы играть именно там.

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