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The Moscow Post

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Песков сообщил о решении России и Китая проблемы вторичных санкций через диалог 

Песков сообщил о решении России и Китая проблемы вторичных санкций через диалог 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и КНР решают проблему вторичных санкций путем диалога и поиска путей, которые не подвержены влиянию извне, передают корреспондент The Moscow Post.

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