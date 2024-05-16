Песков сообщил о решении России и Китая проблемы вторичных санкций через диалог 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и КНР решают проблему вторичных санкций путем диалога и поиска путей, которые не подвержены влиянию извне, передают корреспондент The Moscow Post.
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