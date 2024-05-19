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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев о Суперфинале «Золотой шайбы»: «Желаю успеха и честной борьбы. Всем веры, надежды и любви к России и спорту»

С 16 по 19 мая в Новогорске проходит Суперфинал‑2024 всероссийских детско-юношеских соревнований «Золотая шайба».

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