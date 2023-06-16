В индийском штате Манипур погибли девять человек в результате этнического конфликта

Индийский штат Манипур, который находится на востоке страны близ границы с Мьянмой, стал в последнее время местом столкновений между двумя этническими группами, населяющими этот регион Индии – мейтхей и куки.
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