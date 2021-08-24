Новый конкурент УАЗа из России

На днях на форуме «Армия-2021» представили новый внедорожник «Стрела». Машина длиной 5 метров и рамной конструкцией является разработкой Военно-промышленной компании (ВПК) и Молодежного конструкторского бюро (КБМ) — создателей родстера «Крым».