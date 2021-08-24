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  • Виктор Шиховцев
    Как всегда, всё будет на саморезах... Про безопасность даже не заикаюсь. Гроб на колёсах.УАЗ показал салон...
  • Виктор Шиховцев
    Очень надёжны коробки Honda. Что ж вы про них забыли.5 старых кроссове...

Новый конкурент УАЗа из России

Новый конкурент УАЗа из России

На днях на форуме «Армия-2021» представили новый внедорожник «Стрела». Машина длиной 5 метров и рамной конструкцией является разработкой Военно-промышленной компании (ВПК) и Молодежного конструкторского бюро (КБМ) — создателей родстера «Крым».

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