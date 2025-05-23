Архиепископу Маркеллу запретили выезд из Молдавии для паломничества

Архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла снова подвергли обыскам в аэропорту в Молдавии, запретив выезжать из страны в целях паломничества, рассказал священнослужитель православной молдавской церкви 23 мая.
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