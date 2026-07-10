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Царьград

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The Wall Street Journal сообщил о маркировке песен с ИИ на Spotify

The Wall Street Journal сообщил о маркировке песен с ИИ на Spotify

Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) и IFPI выступили за маркировку песен с использованием ИИ на платформах Spotify и Apple Music, введя систему тегов для обозначения степени участия ИИ в создании музыкальных композиций.

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