Дата-центры перезагружаются на биржу

РТК-ЦОД объявила о выходе на IPO: компания намерена укреплять свое лидерство на рынке услуг центров обработки данных, для которых главная задача сейчас — импортозамещение высокотехнологичных компонентов оборудования За последний год емкость российского рынка ЦОД рекордно выросла — на 21%, до 70,1 тыс.