Экономика должна быть креативной: что общего у балерины и айтишника

Сегодня на повестке дня экономика не экономная и не сырьевая — креативная! Что это такое? Палитра разнообразных активностей, в которых главный заработок приносит творческая деятельность и управление правами на интеллектуальную собственность.
Сегодня на повестке дня экономика не экономная и не сырьевая — креативная! Что это такое? Палитра разнообразных активностей, в которых главный заработок приносит творческая деятельность и управление правами на интеллектуальную собственность.
Свежие комментарии