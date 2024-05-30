Харрис заявила о контроле неба Европы военной авиацией США в течение 80 лет

Вице-президент США Камала Харрис, выступая перед выпускниками Академии ВВС в четверг, 30 мая, заявила, что американские летчики сохраняют контроль в небе Европы с момента высадки союзных воск в Нормандии 80 лет назад, а также не позволяют «руководству России расширять зону СВО», – сообщают СМИ.