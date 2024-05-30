РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Литва ,,РАЗРЕШИЛА,,  ,  а  ЧТО и КТО ВООБЩЕ от Литвы  ЗАВИСИТ или  ХОТЬ РАЗ  её  ЛАЙ  БЫЛ  УЧТЁН  в  МЕЖДУНАРОДНЫХ  д...Литва «разрешила»...
  • Александр Юткин
    Это агрессия силами наемников ответ очевиден.Блинкен подтверди...
  • Михаил Еграшин
    А чо написано-то?В Челябинске мене...

Харрис заявила о контроле неба Европы военной авиацией США в течение 80 лет

Харрис заявила о контроле неба Европы военной авиацией США в течение 80 лет

Вице-президент США Камала Харрис, выступая перед выпускниками Академии ВВС в четверг, 30 мая, заявила, что американские летчики сохраняют контроль в небе Европы с момента высадки союзных воск в Нормандии 80 лет назад, а также не позволяют «руководству России расширять зону СВО», – сообщают СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх