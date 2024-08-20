Байден заверил, что принял решение выйти из президентской гонки самостоятельно

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что принял решение о прекращении предвыборной гонки самостоятельно, и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси не оказывала на него давления в этом вопросе.
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