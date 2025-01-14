"Ъ": продажи смартфонов в России упали в физическом выражении

Объем продаж смартфонов в России по итогам 2024 года упал на 4%, до 29,6 млн единиц, но из-за подорожания устройств общая сумма потраченная россиянами на покупку таких телефонов выросла на 5%, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Марвел-Дистрибуции".