Военное обозрение

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Эрдоган: В мирном процессе на Украине не будет проигравших

Эрдоган: В мирном процессе на Украине не будет проигравших

Сегодня реальной фигурой на международной арене, которую признают и к которой готовы прислушаться как в Москве, так и в Киеве, является турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

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