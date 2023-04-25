Я строю

193 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ктотутнаменябатонкрошит мимопроходила
    купила полудохлые рассадные цветочки в одном из гипермаркетов,завезла в деревню,оставила старикам-пусть что хотят дел...Каскад красок и о...
  • lubagora
    В статье встречается название катарантус, карантус и ... карантин!!! ПРИКОЛЬНЕНЬКО!!!Каскад красок и о...
  • lubagora
    Непонятно: так с чем же сажать вишню? Слов много. А конкретно?Грамотное планиро...

Все вышеперечисленные советы помогут Вам правильно подкормить фиалки, чтобы они долго радовали Вас обильным цветением

Все вышеперечисленные советы помогут Вам правильно подкормить фиалки, чтобы они долго радовали Вас обильным цветением

﻿﻿Комнатная фиалка – растение, которое часто можно увидеть на подоконниках. Чтобы она радовала вас своим цветением, нужно знать, чем ее подкармливать и как это делать правильно.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх