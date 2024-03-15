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Тарасова о россиянах на ОИ-2024: «Неужели кто-то поедет и подпишет документ, что не согласен с государством, в котором живет, работает и любит? Я бы не поехала!»

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не изменит условия допуска россиян до Олимпиады-2024 в Париже в нейтральном статусе.

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