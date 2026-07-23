Водителям электрокаров запретили парковаться в привычных местах

МЧС России обновило требования пожарной безопасности для объектов железнодорожной инфраструктуры. Новые правила запрещают размещать под мостами и эстакадами электромобили, газобаллонные машины, стоянки грузового транспорта, а также другие пожаро- и взрывоопасные объекты.