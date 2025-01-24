Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 433 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раскольников
    А Казахстан не боится получить п...ы от нефтяных картелей ОПЕК? Или он надеется, что рыжий шоумен его спасёт?Расширение мегаме...
  • Анатолий Анатольев
    СКАЗОЧНОЕ невежество ТРАМПА - развязать войну и быть МИРОТВОРЦЕМ!!! А на самом деле УБИЙЦА!!!!!!!Послал черную мет...
  • Андрей
    Не надо пугать Россию, дебилы,бл...дь!WSJ: угрозы Трамп...

«Украина может стать Вьетнамом для Трампа…» Насколько это реально?

«Украина может стать Вьетнамом для Трампа…» Насколько это реально?

Еще до инаугурации избранного 47-го президента США в издании Politico вышел весьма интересный материал, достаточно серьезно отличавшийся по своей тональности от переполнявших тогда западные (и не только) СМИ бравурных прогнозов о том, что новый глава Белого дома сумеет добиться «окончания конфликта на Украине за 24 часа» (100 дней, максимум полгода – нужное подчеркнуть).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх