«Украина может стать Вьетнамом для Трампа…» Насколько это реально?

Еще до инаугурации избранного 47-го президента США в издании Politico вышел весьма интересный материал, достаточно серьезно отличавшийся по своей тональности от переполнявших тогда западные (и не только) СМИ бравурных прогнозов о том, что новый глава Белого дома сумеет добиться «окончания конфликта на Украине за 24 часа» (100 дней, максимум полгода – нужное подчеркнуть).