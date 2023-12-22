Житель Самарской области обвиняется в совершении преступления в отношении пенсионерки

15 декабря текущего года в полицию обратился житель села Кинель-Черкассы Самарской области и сообщил, что неизвестные обманным путем похитили у его престарелой матери денежные средства в сумме 160 000 рублей.
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