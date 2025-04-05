В Иране предупредили о жестком ответе на возможный американский удар

Американская база и 4000 ее военнослужащих «находятся под угрозой полного уничтожения», если Трамп решит нанести удар по Ирану, предупреждают иранские СМИ, рассказывая о том, как Тегеран начнет атаку с помощью беспилотников дальнего радиуса действия.
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