В Иране предупредили о жестком ответе на возможный американский удар

Политика как она есть

Американская база и 4000 ее военнослужащих «находятся под угрозой полного уничтожения», если Трамп решит нанести удар по Ирану, предупреждают иранские СМИ, рассказывая о том, как Тегеран начнет атаку с помощью беспилотников дальнего радиуса действия.