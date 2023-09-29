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Медведев разгромил Пола и оскорбил судью в матче первого круга турнира в Пекине

Медведев разгромил Пола и оскорбил судью в матче первого круга турнира в Пекине

Россиянин заработал предупреждение.автор фото: Getty ImagesРоссиянин заработал предупреждение.В матче первого круга турнира в Пекине Даниил Медведев разгромил представителя США Томми Пола и вышел в следующий раунд соревнований.

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