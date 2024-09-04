Искусственный интеллект Джона Маккарти

«Я не думаю, что человеческий интеллект — это то, что люди когда-либо смогут понять». Джон Маккарти, март 1989 г Сегодня 97 лет со дня рождения Джона Маккарти, одного из людей, изменивших весь информационный мир.
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