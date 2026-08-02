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McGlinchey: Trump's Damage To US Diplomacy Could Last A Generation

McGlinchey: Trump's Damage To US Diplomacy Could Last A Generation

McGlinchey: Trump's Damage To US Diplomacy Could Last A Generation By Brian McGlinchey via Stark Realities As the US-Israel war on Iran grinds into its sixth month, it’s clear to all but the most intellectually-dishonest Trump loyalists and war-bent Israel-sympathizers that it’s been a spectacular failure.

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