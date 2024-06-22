РСМД: Москва и Баку ведут переговоры о переходе в расчетах на нацвалюты

Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев сообщил РИА Новости, что Россия и Азербайджан начали переговоры о переходе на расчеты в национальных валютах в связи с западными санкциями против Мосбиржи.
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