Политолог Кислицына: концерт у «Крокуса» показал, что в РФ есть вещи сильнее страха

Завотделом Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына отметила в интервью Ура.ру, что отклик общества на нападение в «Крокус Сити Холле» показал – у людей в нашей стране сильнее коллективная память, чем страх, который пытались вызвать террористы.