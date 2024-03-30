Политолог Кислицына: концерт у «Крокуса» показал, что в РФ есть вещи сильнее страха

Завотделом Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына отметила в интервью Ура.ру, что отклик общества на нападение в «Крокус Сити Холле» показал – у людей в нашей стране сильнее коллективная память, чем страх, который пытались вызвать террористы.
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