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Пушков прокомментировал слова Вайкуле о защите Латвии от России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на заявление певицы Лаймы Вайкуле о готовности защищать Латвию с оружием в руках в случае нападения России.

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