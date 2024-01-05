Жена Олега Газманова обнародовала ролик об Украине

ТБ

Татьяна Бут

Как можно винить человека о создании патриотических песен? А как иначе? Ведь в этих песнях отражается любовь к Родине, ее история. Они заставляют гордиться страной. На них воспитываются поколения. Как может существовать страна без этих песен?