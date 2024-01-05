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Жена Олега Газманова обнародовала ролик об Украине

Жена Олега Газманова обнародовала ролик об Украине

Марина Газманова сделала неожиданное. Жена патриота России поразила своих подписчиков неожиданным рассказом о событиях, происходящих на Украине.

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Комментарии
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Татьяна Бут
Как можно винить человека о создании патриотических песен? А как иначе? Ведь в этих песнях отражается любовь к Родине, ее история. Они заставляют гордиться страной. На них воспитываются поколения. Как может существовать страна без этих песен?
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