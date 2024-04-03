Зачем администрация города манипулирует мнением пассажиров? Только начинаем радоваться тому, что администрация города честно говорит с пассажирами, как вновь натыкаемся на манипуляцию общественным мнением.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Зачем администрация города манипулирует мнением пассажиров? Только начинаем радоваться тому, что администрация города честно говорит с пассажирами, как вновь натыкаемся на манипуляцию общественным мнением.