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Александр Ляшенко
А почему не обращаетесь с жалобой по мосту к тем,кто его построил.почему он так быстро пришёл в негодность?
Мост через Северо...
вылитый литой
не стоит указывать на территориальную принадлежность ,везде и всюду одно и тоже ........
Очередной крымски...
ДФ
Дану Фиолетово
Что один что другой два козла .
Россияне предпочл...
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