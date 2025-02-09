РБК: в 2024 году средний чек на покупку фастфуда вырос до 603 рублей

Средний чек на покупку фастфуда в России впервые превысил 600 рублей. Об этом сообщил РБК. По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в 2024 году средний чек в заведениях быстрого питания составил 603 рубля, что на 10% выше показателя 2023 года.