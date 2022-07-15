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ФСБ схватила пособников сирийских террористов в пяти регионах России

ФСБ схватила пособников сирийских террористов в пяти регионах России

По данным Федеральной службы безопасности, жители Кабардино-Балкарской Республики, Волгоградской, Астраханской, Самарской и Московской областей создали сеть сбора, хранения и перевода денег на счета третьих лиц, а в результате — террористов в Сирии.

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