ФСБ схватила пособников сирийских террористов в пяти регионах России

По данным Федеральной службы безопасности, жители Кабардино-Балкарской Республики, Волгоградской, Астраханской, Самарской и Московской областей создали сеть сбора, хранения и перевода денег на счета третьих лиц, а в результате — террористов в Сирии.
По данным Федеральной службы безопасности, жители Кабардино-Балкарской Республики, Волгоградской, Астраханской, Самарской и Московской областей создали сеть сбора, хранения и перевода денег на счета третьих лиц, а в результате — террористов в Сирии.
Свежие комментарии