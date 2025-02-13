СМИ узнали о поддержке Минцифры основателя iSpring Юрия Ускова в суде

Минцифры представило в суде характеристику основателя iSpring Юрия Ускова, узнал «Коммерсантъ». В документе, который есть у Forbes, ведомство отмечает, что iSpring, «по данным Forbes, вошла в 2024 году в ТОП 10 лучших мировых платформ для организации обучения (LMS)», сейчас у нее более 60 000 клиентов в 172 странах мира.