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Журнал о бизнесе и инвестициях

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СМИ узнали о поддержке Минцифры основателя iSpring Юрия Ускова в суде

Минцифры представило в суде характеристику основателя iSpring Юрия Ускова, узнал «Коммерсантъ». В документе, который есть у Forbes, ведомство отмечает, что iSpring, «по данным Forbes, вошла в 2024 году в ТОП 10 лучших мировых платформ для организации обучения (LMS)», сейчас у нее более 60 000 клиентов в 172 странах мира.

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