Россия и Венгрия разобрались с санкциями США против Газпромбанка

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на слушаниях в экономическом комитете национального парламента заявил, что Венгрия и Россия нашли решения уже по трем из четырех проблем, возникших в связи с санкциями США против Газпромбанка.
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