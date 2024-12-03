Россия и Венгрия разобрались с санкциями США против Газпромбанка

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на слушаниях в экономическом комитете национального парламента заявил, что Венгрия и Россия нашли решения уже по трем из четырех проблем, возникших в связи с санкциями США против Газпромбанка.