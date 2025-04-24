В ЕК рассказали о переговорах с арабскими монархиями о зоне свободной торговли

Европейский союз (ЕС) и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обсуждают возможность создания зоны свободной торговли, на экспертном уровне идут переговоры о сближении позиций.
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