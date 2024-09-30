В Госдуме рассказали о размере материнского капитала в 2025 году

Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году может вырасти до 646 тысяч рублей, а при рождении второго – до 854 тысяч рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина (“Единая Россия”).
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