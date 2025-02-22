Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, «Зенит» с трудом заявил Зделара, Мирра Андреева и Рублев в финалах, злость Роналду из-за красной от Левникова и другие новости

1. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Атлетико», «Ливерпуль» – с «ПСЖ», «Барселона» – с «Бенфикой», «Бавария» – с «Байером».
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