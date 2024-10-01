Раненная при обстреле Горловки девочка пыталась спасти умирающего мальчика

Девочка, получившая ранение в Горловке, пыталась спасти раненного подростка. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в понедельник, 30 сентября, сообщил, что в результате обстрелов Горловки украинскими боевиками погиб подросток, ранены восемь человек, в том числе трое детей.