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  • lenivka
    Мало дохлых наемников ВСУ. Пусть каждое вражеское государство получает много таких подарков в гробах.PAP: В ЛНР погиб ...
  • Даяна
    А где "Звезда"? Он намного лучше даже НТВ.Что не так с Первым?
  • Анастасия Гончарова
    уже давно пора разогнать этот первый ..тошниловка..🤮😡Что не так с Первым?

Глюкоза чуть не сорвала концерт в Красноярске своим странным поведением

Глюкоза чуть не сорвала концерт в Красноярске своим странным поведением

Глюкоза чуть не сорвала концерт в Красноярске своим странным поведением Наталья Ионова. Обложка © Telegram / Глюк’оZа В Красноярске поклонники ужаснулись жуткому концерту певицы Натальи Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза.

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