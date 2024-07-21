Глюкоза чуть не сорвала концерт в Красноярске своим странным поведением Наталья Ионова. Обложка © Telegram / Глюк’оZа В Красноярске поклонники ужаснулись жуткому концерту певицы Натальи Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза.
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