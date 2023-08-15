Закон и Порядок

135 677 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шубин
    Не понял! И это все? Я думаю с этой тварью должны поработать органы. 100% работает на бандеровцев и присмотреться к е...«Вонючие узкоглаз...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Да он для неё дом родной  скорее всего.«Вонючие узкоглаз...
  • Борис Виленский
    Отдать сучку в бордель!«Вонючие узкоглаз...

Россия выдвинула ультиматум США по ядерному оружию в Европе — Дмитрий Абзалов

Россия выдвинула ультиматум США по ядерному оружию в Европе — Дмитрий Абзалов

Известный политолог и аналитик Дмитрий Абзалов объясняет: Россия выдвинула ультиматум о размещении ядерного оружия в Европе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ю
юрий
на Кубу  ракеты ставили? - ставили хотели не прогнуть, а нагнуть пиндосов, но кишка у руководства оказалось слишком тонкой , а у несменяемого кишка  крепче и толще? сомневаюсь. надо экономику развивать и на базе экономики выводить армию в разряд мощнейших вот тогда и нагибать никого не придется , сами поклонятся.  а так это напоминает угрозы клоуна вернуть Крым
Ответить
1 час.
лл
лина любимцева
НАТО никуда не уйдет от наших границ, а даже приблизится еще больше. ВОН,  Столтенберг что удумал... ПРОДАЖА  украинской земли  станет гарантией вступления Украины в НАТО. Они завоевывать Украину не будут. ОНИ ЕЕ &quot;КУПЯТ&quot;!!... Вот что придумали. Только интересноЮ кто  будет хозяином &quot;купленной&quot; земли? НАТО? Это противозаконно. НАТО не  государство...
Ответить
59 мин.
ЮС
Юдкевич Сергей
Эх дуреха, а * Посейдоны* где лежат, на луне?
Ответить
57 мин.

Картина дня

наверх