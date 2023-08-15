Известный политолог и аналитик Дмитрий Абзалов объясняет: Россия выдвинула ультиматум о размещении ядерного оружия в Европе.
Россия выдвинула ультиматум США по ядерному оружию в Европе — Дмитрий Абзалов
Комментарии
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ю
юрий
на Кубу ракеты ставили? - ставили хотели не прогнуть, а нагнуть пиндосов, но кишка у руководства оказалось слишком тонкой , а у несменяемого кишка крепче и толще? сомневаюсь. надо экономику развивать и на базе экономики выводить армию в разряд мощнейших вот тогда и нагибать никого не придется , сами поклонятся. а так это напоминает угрозы клоуна вернуть Крым
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1 час.
лл
лина любимцева
НАТО никуда не уйдет от наших границ, а даже приблизится еще больше. ВОН, Столтенберг что удумал... ПРОДАЖА украинской земли станет гарантией вступления Украины в НАТО. Они завоевывать Украину не будут. ОНИ ЕЕ "КУПЯТ"!!... Вот что придумали. Только интересноЮ кто будет хозяином "купленной" земли? НАТО? Это противозаконно. НАТО не государство...
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59 мин.
ЮС
Юдкевич Сергей
Эх дуреха, а * Посейдоны* где лежат, на луне?
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57 мин.
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