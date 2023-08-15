Россия выдвинула ультиматум США по ядерному оружию в Европе — Дмитрий Абзалов

ю юрий на Кубу ракеты ставили? - ставили хотели не прогнуть, а нагнуть пиндосов, но кишка у руководства оказалось слишком тонкой , а у несменяемого кишка крепче и толще? сомневаюсь. надо экономику развивать и на базе экономики выводить армию в разряд мощнейших вот тогда и нагибать никого не придется , сами поклонятся. а так это напоминает угрозы клоуна вернуть Крым

лл лина любимцева НАТО никуда не уйдет от наших границ, а даже приблизится еще больше. ВОН, Столтенберг что удумал... ПРОДАЖА украинской земли станет гарантией вступления Украины в НАТО. Они завоевывать Украину не будут. ОНИ ЕЕ "КУПЯТ"!!... Вот что придумали. Только интересноЮ кто будет хозяином "купленной" земли? НАТО? Это противозаконно. НАТО не государство...