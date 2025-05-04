Латвия думала обмануть Россию? Арестованные удобрения могут разнести всю Ригу, в городе паника

В столице Латвии нарастает тревога: жители обеспокоены возможной техногенной катастрофой в Рижском порту, где, по словам депутата городской думы, химика и экономиста Эйнарса Цилинскиса, хранятся опасные химикаты - аммиачная селитра в объёме, в три раза превышающем количество, рванувшее в Бейруте в 2020 году.