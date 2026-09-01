Мэр Москвы сообщил о расширении сети причалов до конца года

До конца 2026 года три новых причала должны дополнить действующие речные маршруты столицы. Сергей Собянин сообщил, что Воробьевская Набережная вместе с Новодевичьими Прудами появится на четвертом маршруте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВД В подъезде дома н...
- АП Собянин: Москва л...
- Ирина Апексимова ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым