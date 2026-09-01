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Хорошёвка

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Мэр Москвы сообщил о расширении сети причалов до конца года

До конца 2026 года три новых причала должны дополнить действующие речные маршруты столицы. Сергей Собянин сообщил, что Воробьевская Набережная вместе с Новодевичьими Прудами появится на четвертом маршруте.

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