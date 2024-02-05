Павел Воля заявил, что Чекалин должен был участвовать в шоу «Выжить в Дубае»

Артем Чекалин и Павел Воля познакомились за два дня до того, как у блогера начались проблемы. В начале весны прошлого года в отношении супругов Чекалиных были возбуждены два уголовных дела — об уклонении от уплаты налогов на сумму 311 миллионов рублей и отмывании денег в значительном размере.