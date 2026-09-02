Джордж и Амаль Клуни, Алессандра Амбросио, экс-супруга беглого банкира Татьяна Корсакова и Нина Добрев посетили открытие Венецианского кинофестиваля

В Италии стартовал 83-й международный Венецианский кинофестиваль. Торжественную церемонию открытия традиционно предваряла красная дорожка, на которой появились Джордж и Амаль Клуни, супермодели Алессандра Амбросио и Бьянка Балти, Нина Добрев, бывшая жена экс-главы "Банка Москвы" Андрея Бородина Татьяна Корсакова, сестра Джейка Джилленхола Мэгги Джилленхол и многие другие.