В Красноярском крае ликвидировали медведей, пришедших к дому женщины

Жительница Красноярского края обнаружила четыре медведя прямо на территории своего участка. Об этом сообщает управление МВД по региону.
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