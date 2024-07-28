Йемен призвал арабов и мусульман объединиться против Израиля

Global Look Press/Mohammed Hamoud/ZUMAPRESS.com Член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Али аль-Кахум призвал арабов и мусульман объединиться против Израиля, а также заявил, что конфликт двух стран вступает в новую стадию.