Йемен призвал арабов и мусульман объединиться против Израиля

Global Look Press/Mohammed Hamoud/ZUMAPRESS.com Член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Али аль-Кахум призвал арабов и мусульман объединиться против Израиля, а также заявил, что конфликт двух стран вступает в новую стадию.
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