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Родная тетя Филиппа Киркорова оказалась совладелицей его виллы во Флориде за $6,2 млн

Родная тетя Филиппа Киркорова оказалась совладелицей его виллы во Флориде за $6,2 млн

Появились новые детали владения элитной недвижимостью Филиппа Киркорова во Флориде. Как выяснил Super, по официальным документам налогового оценщика округа Майами удалось установить, кто разделил с артистом права на дом.

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