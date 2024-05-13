Врач Умнов посоветовал отказаться от кофе людям со склонностью к варикозу

Употребление более трех чашек кофе в день для некоторых чревато варикозом. Людям со склонностью к этому заболеванию лучше полностью отказаться от напитка, сообщил врач-хирург Александр Умнов в беседе с News.
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