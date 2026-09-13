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Ушаков: представители США после беседы с Путиным лучше понимают позицию России

Ушаков: представители США после беседы с Путиным лучше понимают позицию России

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что представители США стали лучше понимать позицию Москвы после многочасовой беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

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