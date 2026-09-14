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Образ Африки в мировых СМИ обсудили на Международном фестивале молодежи

Образ Африки в мировых СМИ обсудили на Международном фестивале молодежи

Кто формирует образ Африки в мировых медиа сегодня обсуждали на Международном фестивале молодежи. Специальная сессия была посвящена формированию имиджа континента: его образ меняет не риторика, а присутствие — репортажи и готовность задавать неудобные вопросы.

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