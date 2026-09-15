Учёные предложили искать следы внеземных цивилизаций в лунном грунте

Исследователи из SETI Institute разработали новую методику поиска следов внеземных цивилизаций, изучая лунный реголит на наличие микроскопических частиц искусственного происхождения.
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