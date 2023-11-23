Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Израиль всех сделал голыми» – Прилепин

«Израиль всех сделал голыми» – Прилепин

Политнавигатор Участие беглых российских деятелей культуры в ютьюб-марафоне в поддержку Израиля обесценили их поддержку Украины.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Я не очень высокого мнения о Прилепине, но тут он совершенно прав! Мир поделился на своих и чужих. И своим можно то, чего нельзя чужим. Очень точно сказано!  А все эти разговоры о демократии, общечеловеческих ценностях - это пустой звук.
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